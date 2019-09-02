2019-09-02T12:16:29+03:00
Дом. Семья

На необитаемом острове посреди Вуоксы нашли истощенную и искусанную клещами кошку

Чтобы спасти животное, его пришлось поймать и вывезти на материк
Петр КИБЕР
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С необитаемого острова на Вуоксе спасли истощенную кошку. Фото: vk.com/unreleased_dtpС необитаемого острова на Вуоксе спасли истощенную кошку. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Обычно на необитаемых островах из приключенческих книг речь идет о робинзонах. И всегда это люди. А местные жители - животные, но дикие. Как оказалась на одном из пустынных клочков суши, затерянных в дельте реки Вуоксы простая домашняя кошка - загадка для всех. Истощенное животное обнаружили случайные туристы.

- Человеческая жестокость перешла все границы! На маленьком острове посреди реки Вуоксы найдена кошка! Как она там оказалась? Ласковая, чистенькая, худая и ужасно голодная, вся в клещах! Чипа нет, возраст примерно 3-5 лет, - пишет в соцсетях одна из жительниц Санкт-Петербурга.

Естественно, что свои планы туристам пришлось резко поменять, ведь бросит животное в беде они не могли. В итоге кошку завернули в спальный мешок и почти час везли на моторной лодке до материка. Пока найденыш живет у своих спасителей, но те не имеют возможности оставить кошечку себе , поэтому ищут ей новый дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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