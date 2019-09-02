2019-09-02T12:54:49+03:00
Общество

В Петербурге растет спрос на специалистов, знающих китайский язык

За пять лет число таких вакансий увеличилось в четыре раза
Петр КИБЕР
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Хотите иметь работу - учите китайский.Хотите иметь работу - учите китайский.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Китайское присутствие ощущается в Петербурге с каждым годом все сильнее. Это и многочисленные толпы туристов, снующих по историческому центру Северной столицы, по Петергофу, Царскому селу, а также бизнесмены, осевшие в городе. Это не могло остаться незамеченным рынком труда, поэтому спрос на специалистов, владеющих китайским языком, резко вырос.

- Помимо английского, немецкого и французского языков набирает популярность китайский – число вакансий, предполагающих владение этим языком, с 2015 года в Санкт-Петербурге возросло в четыре с половиной раза, - сообщает пресс-служба рекрутингового агентства HeadHunter.

Больше всего китайский нужен в первую очередь продавцам-консультантам - на представителей сферы продаж приходится 38 процентов от общего числа вакансий. также спросом пользуются специалисты по закупкам закупок (16 процентов), в сфере науки и образования (15 процентов), а также административный персонал (13 процентов).

Китайский, естественно, пригодится в работе сотрудникам туриндустрии, а также транспортникам, логистам, производственным специалистам айтишникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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