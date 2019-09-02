2019-09-02T12:55:34+03:00
Общество

Рецидивисты отправятся в тюрьму за пьяное ограбление попутчиков в Петербурге

Жертвами воров оказались пять человек
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге двое отправятся в тюрьму за ограбления пьяных горожанВ Петербурге двое отправятся в тюрьму за ограбления пьяных горожанФото: Тимур ХАНОВ
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В Санкт-Петербурге в тюрьму отправятся двое мужчин, который в течение года обворовывали местных жителей. Сообщники действовали по старой схеме: втирались в доверие к своим жертвам, распивали с ними алкоголь, после чего предлагали «подвести домой». Посадив наивного нового «друга» в машину они его и обворовывали.

- По данным суда, с декабря 2016 года по январь 2018 года двое мужчина, под предлогом довести домой, заманивали к себе в машину людей. По пути они вместе распивали алкогольные напитки, увеличивая степень опьянения своих жертв, - сообщили в прокуратуре Петербурга.

Пользуясь состоянием сильного опьянения своих жертв, пока те начинали «клевать» носами, мужчины вытаскивали из карманов и сумок пассажиров деньги, мобильные телефоны, украшения и банковские карты. Всего по уголовному делу прошли пять потерпевших. Общий ущерб составил более двух миллионов рублей.

Кстати, на одну из своих жертв мужчины напали: ударили в грудь, после чего ограбили. Надо отметить, что обвиненные уже были судимы за схожие преступления.

Так, суд назначил рецидивистам наказание: одному 2 года и 7 месяцев в колонии строгого режима, второму – 2 года и 8 месяцев в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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