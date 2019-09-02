2019-09-02T13:13:05+03:00
Происшествия

Двух охотников, незаконно убивших лося в Ленобласти, отправят под суд

Один из обвиняемых – бывший инспектор ДПС Северной столицы
Лилия КОЗЛОВА
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Двух мужчин будут судить за убийство лося в ЛенобластиДвух мужчин будут судить за убийство лося в ЛенобластиФото: Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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Двух охотников из Санкт-Петербурга, которые занимались незаконным отстрелом животных, отправят под суд для разбирательства уголовного дела. Как оказалось, мужчин обвиняют в незаконной охоте, которая принесла особо крупный ущерб. Как минимум за убитое животное мужчинам придется выплатить штраф в размере почти полмиллиона рублей.

- 17 февраля 2019 года двое обвиняемых отправились в Ленинградскую область. Они сели на снегоходы и поехали в лесной массив на территорию охотничьих угодий ООО «Велес-Волхов», прихватив с собой гладкоствольное самозарядное охотничье ружье, - сообщили в прокуратуре Ленобласти.

В лесу мужчины выследили самку лося и застрелили ее. Тушу убитой сохатой они разделили и забрали с собой мясо. Надо отметить, что убийство лося расценивается как особо крупный ущерб для России – около 400 тысяч рублей.

На данный момент уголовное дело незаконных охотников передано в Лодейнопольский городской суд. Также один из обвиняемых еще до задержания состоял в должности инспектора ДПС взвода отдельного батальона ДПС №3 ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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