За избиение малолетних детей нерадивой матери дали три года условно

СЕГОДНЯ 13:32 2019-09-02T13:32:53+03:00

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Больше полутора лет потребовалось следователям, чтобы разобраться в деле жительницы Купчино, которая систематически избивала двух своих малолетних детей. Крики и нецензурная ругань была также в порядке вещей.

- Суд установил: подсудимая, в период времени с 27 мая по 14 декабря 2017, находясь в квартире дома 146 по улице Бухарестской, действуя умышленно, систематически наносила побои своему сыну 2011 года рождения, и дочери 2014 года рождения, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Девочке мама нанесла не менее 18 ударов руками в область головы, конечностей, и не меньше 15 ударов руками и 1 удара твердым тупым предметом досталось сыну.

Детям на тот момент было шесть лет и три года. Конечно, в таком возрасте малыши могут довести любого родителя до белого каления, однако побои - точно не выход. Когда о семейной жестокости стало известно, делом занялись правоохранительные органы.

В итоге суд вынес решение: три года условно с испытательным сроком два года. Оставлять детей без мамы, пусть даже такой, судья не решился.

ИСТОЧНИК KP.RU