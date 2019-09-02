2019-09-02T13:32:53+03:00
Общество

За избиение малолетних детей нерадивой матери дали три года условно

Такое решение принял Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
Не каждая женщина оказывается доброй и чуткой мамой.Не каждая женщина оказывается доброй и чуткой мамой.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Больше полутора лет потребовалось следователям, чтобы разобраться в деле жительницы Купчино, которая систематически избивала двух своих малолетних детей. Крики и нецензурная ругань была также в порядке вещей.

- Суд установил: подсудимая, в период времени с 27 мая по 14 декабря 2017, находясь в квартире дома 146 по улице Бухарестской, действуя умышленно, систематически наносила побои своему сыну 2011 года рождения, и дочери 2014 года рождения, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Девочке мама нанесла не менее 18 ударов руками в область головы, конечностей, и не меньше 15 ударов руками и 1 удара твердым тупым предметом досталось сыну.

Детям на тот момент было шесть лет и три года. Конечно, в таком возрасте малыши могут довести любого родителя до белого каления, однако побои - точно не выход. Когда о семейной жестокости стало известно, делом занялись правоохранительные органы.

В итоге суд вынес решение: три года условно с испытательным сроком два года. Оставлять детей без мамы, пусть даже такой, судья не решился.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербург накрыла мощная магнитная буря
Гражданка США стала фигуранткой уголовного дела в Петербурге из-за наркотиков по рецепту
Новую развязку с ЗСД в Белоострове откроют 3 сентября
Петербуржец пытался передать знакомому в СИЗО наркотики, спрятанные в ярких кроссовках
Белка с выпученными глазами и благородный олень: На День города Гатчине подарили мурал
Кости, похожие на человеческие, нашли в Волхове на месте стройки
В Петербурге разыскивают собаку, сбежавшую из машины после утренней аварии
Гендиректор «Зенита» ответил на слухи о покупке Миранчуков за 45 миллионов евро
Новый учебный год во всех школах Санкт-Петербурга начался с урока блокады
После школьной линейки, подростки отправились громить машины в Петербурге
В Новой Охте ученики пошли в новую школу
Двух охотников, незаконно убивших лося в Ленобласти, отправят под суд
Рецидивисты отправятся в тюрьму за пьяное ограбление попутчиков в Петербурге
В Петербурге растет спрос на специалистов, знающих китайский язык
Грузовой поезд сошел ночью с рельсов на станции в Ленобласти
На необитаемом острове посреди Вуоксы нашли истощенную и искусанную клещами кошку