2019-09-02T14:28:20+03:00
Общество

В Новой Охте ученики пошли в новую школу

Также в микрорайоне создана социальная инфраструктура с полной пешей доступностью
Петр КИБЕР
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Александр Беглов посетил соцобъекты в микрорайоне Новая Охта. Фото: Пресс-служба губернатора СПб.Александр Беглов посетил соцобъекты в микрорайоне Новая Охта. Фото: Пресс-служба губернатора СПб.
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Первый раз в первый класс пошли 2 сентября юные жители микрорайона Новая Охта. А кроме них еще и сотни других мальчишек и девчонок, для которых свои двери открыла новая, только что построенная школа. Гостем торжества стал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

- Сегодня на торжественные линейки в Петербурге вышли больше полумиллиона школьников, из них 60 тысяч – первоклассники. Вы начинаете учебу в новой школе. Надеюсь, что она вам понравится – мы старались, чтобы школа стала для вас настоящим домом, - приводит слова главы города его пресс-служба.

Но главное, что в Новой Охте построили не только школу. Микрорайон стал примером развития социальной инфраструктуры, расположенной в пешей доступности для жителей.

Врио губернатора также осмотрел Центр общей врачебной практики, филиал женской консультации номер 9, новую современную библиотеку «Куб», Центр социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов, а также Центр социальной помощи семье и детям Красногвардейского района, расположенные на первых этажах жилых зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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