2019-09-02T14:40:42+03:00
Происшествия

После школьной линейки, подростки отправились громить машины в Петербурге

Подростки отыгрались на автомобилях, брошенных на парковке [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге после школьной линейки подростки отправились ломать машиныВ Петербурге после школьной линейки подростки отправились ломать машиныФото: Кадр видео
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Сегодня в понедельник, 2 сентября, дети и подростки Санкт-Петербурга отправились утром на школьную линейку в честь первого дня нового учебного года. Однако после того, как отзвенели все звонки и букеты были подарены учителям, школьники отправились гулять. Одна такая группа решила себя развлечь, разгромив до конца и так уже сломанные машины на парковке в Невском районе города.

- Школьники после линейки решили доломать сломанные машины на Дальневосточном проспекте, - рассказал очевидец в социальной сети.

Также петербуржец опубликовал видео. На нем пятеро ребят в белых рубашках и черных брюках ходят по парковке рядом с домом 69 на Дальневосточном проспекте. В основном в компании – мальчики. Но среди них есть одна девочка. Ребята подошли к припаркованной машине, открыли в ней двери и стали разламывать по частям. Активно проявила себя школьница: наравне с мальчишками девочка кидалась булыжниками в машину и била ее палкой.

Чем закончились приключения детей на парковке, не известно. Очевидно, в первый учебный день у них слишком много свободного времени.

В Петербурге подростки разгромили машины после школьной линейки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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