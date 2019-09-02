Новый учебный год во всех школах Санкт-Петербурга начался с урока блокады
В Санкт-Петербурге новый учебный год 2019-2020 во всех школах города в понедельник, 2 сентября, начался с особенного урока - урока памяти о блокаде Ленинграда. Чиновники правительства, а также жители осажденного города рассказали школьникам о подвиге ленинградцев, отстоявших город от немецко-фашистских захватчиков.
- 8 сентября – день памяти и скорби, день, когда замкнулось блокадное кольцо и город встал на рубеж величайшей стойкости и силы человеческого духа. В битвах на подступах к городу, по свидетельствам ветеранов, горели земля и небо, - рассказал председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров, который провел урок памяти в гимназии №56.
Оборона Ленинграда – уникальное явление в истории мировой цивилизации, отметил политический деятель. Это великий подвиг мужества, самопожертвования и патриотизма, когда весь мир увидел, на что способны люди, объединенные общей целью – борьбой за свободу.
- Память об их величии мы обязаны передать нашим потомкам. Наш священный долг – уважать людей старшего поколения, которые перенесли эти неимоверные испытания, заботиться о них, - подчеркнул Макаров.
2 сентября во всех школах Петербурга прошел урок памяти о блокаде Ленинграда.
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