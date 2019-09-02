2019-09-02T14:16:27+03:00
Общество

Новый учебный год во всех школах Санкт-Петербурга начался с урока блокады

Урок памяти для ребят провели жители блокадного города [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Во всех школах Петербурга в первый учебный день прошли уроки памяти о блокаде Ленинграда / Фото: Кирилл КудрявцевВо всех школах Петербурга в первый учебный день прошли уроки памяти о блокаде Ленинграда / Фото: Кирилл Кудрявцев
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге новый учебный год 2019-2020 во всех школах города в понедельник, 2 сентября, начался с особенного урока - урока памяти о блокаде Ленинграда. Чиновники правительства, а также жители осажденного города рассказали школьникам о подвиге ленинградцев, отстоявших город от немецко-фашистских захватчиков.

- 8 сентября – день памяти и скорби, день, когда замкнулось блокадное кольцо и город встал на рубеж величайшей стойкости и силы человеческого духа. В битвах на подступах к городу, по свидетельствам ветеранов, горели земля и небо, - рассказал председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров, который провел урок памяти в гимназии №56.

Оборона Ленинграда – уникальное явление в истории мировой цивилизации, отметил политический деятель. Это великий подвиг мужества, самопожертвования и патриотизма, когда весь мир увидел, на что способны люди, объединенные общей целью – борьбой за свободу.

- Память об их величии мы обязаны передать нашим потомкам. Наш священный долг – уважать людей старшего поколения, которые перенесли эти неимоверные испытания, заботиться о них, - подчеркнул Макаров.

2 сентября во всех школах Петербурга прошел урок памяти о блокаде Ленинграда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Николай Валуев, Юлия Барановская и Елена Ваенга отвели своих сыновей в первый класс

Звездные родители делятся кадрами праздника со своими подписчиками (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербург накрыла мощная магнитная буря
Гражданка США стала фигуранткой уголовного дела в Петербурге из-за наркотиков по рецепту
Новую развязку с ЗСД в Белоострове откроют 3 сентября
Петербуржец пытался передать знакомому в СИЗО наркотики, спрятанные в ярких кроссовках
Белка с выпученными глазами и благородный олень: На День города Гатчине подарили мурал
Кости, похожие на человеческие, нашли в Волхове на месте стройки
В Петербурге разыскивают собаку, сбежавшую из машины после утренней аварии
Гендиректор «Зенита» ответил на слухи о покупке Миранчуков за 45 миллионов евро
После школьной линейки, подростки отправились громить машины в Петербурге
В Новой Охте ученики пошли в новую школу
За избиение малолетних детей нерадивой матери дали три года условно
Двух охотников, незаконно убивших лося в Ленобласти, отправят под суд
Рецидивисты отправятся в тюрьму за пьяное ограбление попутчиков в Петербурге
В Петербурге растет спрос на специалистов, знающих китайский язык
Грузовой поезд сошел ночью с рельсов на станции в Ленобласти
На необитаемом острове посреди Вуоксы нашли истощенную и искусанную клещами кошку