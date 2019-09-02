2019-09-02T14:49:28+03:00
Спорт

Гендиректор «Зенита» ответил на слухи о покупке Миранчуков за 45 миллионов евро

Ранее информация об интересе петербуржцев к игрокам «локомотива» попала в спортивные СМИ
Петр КИБЕР
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"Зенит" хотел купить братьев Миранчуков. Но "Локомотив" не продал. Фото: ФК "Локомотив""Зенит" хотел купить братьев Миранчуков. Но "Локомотив" не продал. Фото: ФК "Локомотив"
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Петербургский «Зенит» продолжает будоражить российский трансферный рынок. После массовой распродажи игроков, большая часть из которых оказалась в футбольном клубе «Сочи» и громких покупок, сине-бело-голубые нацелились на братьев Миранчуков из «столичного «Локомотива». В прессе даже появилась сумма, весьма внушительная, которую «Зенит» готов отдать за полузащитников. Слухи прокомментировали в руководстве клуба.

- Я думаю, любой клуб был бы заинтересован иметь таких игроком, как Антон и Алексей. Информация о предложении за них в 45 миллионов евро не соответствует действительности, - заявил в интервью «ФАН» гендиректор «Зенита» Александр Медведев.

При этом Медведев не подтвердил, но и не отрицал, что делал предложение железнодорожникам. А вот в самом «Локомотиве» рассказали об интересе со стороны сине-бело-голубых. Впочем, несмотря на щедрое предложение. которое в полтора раза перекрывает общую трансферную стоимость братьев, руководство москвичей от сделки отказалось - против был главный тренер Юрий Семин, который заявил, что замены Миранчукам нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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