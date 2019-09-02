2019-09-02T14:59:28+03:00
Происшествия

В Петербурге разыскивают собаку, сбежавшую из машины после утренней аварии

Пес в стрессе убежал, когда раненного водителя увезли в больницу
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге разыскивают собаку, сбежавшую после ДТПВ Петербурге разыскивают собаку, сбежавшую после ДТПФото: СОЦСЕТИ
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Собаку породы джек-рассел-терьер разыскивают в Санкт-Петербурге. Пес сбежал сегодня рано утром, 2 сентября, после аварии на Киевском шоссе. Четвероногий находился в машине в момент ДТП и пропал, когда его хозяина, водителя авто, врачи госпитализировали в больницу. Объявление о розыске животного появилось сегодня в соцсети «ВКонтакте».

- Сегодня в 7 часов утра на 104-105 километре Киевского шоссе произошла авария. Водитель попал в больницу. В машине находилась собака, которая в стрессе убежала, - рассказала в соцсети петербурженка по имени Наталья.

Пропавшая собака породы джек-рассел-терьер белого окраса с коричневой мордой. Пес – девочка, отзывается на кличку Нора. Также женщина приложила фотографию разыскиваемого пса.

Разыскивающая собаку женщина попросила всех жителей Петербурга и Ленинградской области помощь в поиске Норы, а также связаться с ней по телефону +7(911)2238662, если появится любая информация о местонахождении четвероногого друга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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