В Петербурге разыскивают собаку, сбежавшую из машины после утренней аварии
Собаку породы джек-рассел-терьер разыскивают в Санкт-Петербурге. Пес сбежал сегодня рано утром, 2 сентября, после аварии на Киевском шоссе. Четвероногий находился в машине в момент ДТП и пропал, когда его хозяина, водителя авто, врачи госпитализировали в больницу. Объявление о розыске животного появилось сегодня в соцсети «ВКонтакте».
- Сегодня в 7 часов утра на 104-105 километре Киевского шоссе произошла авария. Водитель попал в больницу. В машине находилась собака, которая в стрессе убежала, - рассказала в соцсети петербурженка по имени Наталья.
Пропавшая собака породы джек-рассел-терьер белого окраса с коричневой мордой. Пес – девочка, отзывается на кличку Нора. Также женщина приложила фотографию разыскиваемого пса.
Разыскивающая собаку женщина попросила всех жителей Петербурга и Ленинградской области помощь в поиске Норы, а также связаться с ней по телефону +7(911)2238662, если появится любая информация о местонахождении четвероногого друга.
ИСТОЧНИК KP.RU