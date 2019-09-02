Кости, похожие на человеческие, нашли в Волхове на месте стройки

СЕГОДНЯ 15:26 2019-09-02T15:26:59+03:00

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В городе Волхов, что в Ленинградской области, местный житель нашел скелетированные останки. Мужчина считает, что обнаруженные кости принадлежали человеку. Испугавшись такой находки, он срочно обратился в полицию региона. Сейчас правоохранители проводят проверку останков.

- Местный житель города Волхов накануне, 1 сентября, во время строительных работ обнаружил кости. Предположительно, останки человеческие, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

Уточняется, что кости мужчина заметил в гаражно-строительном кооперативе «Строитель», в конце 15-й линии, когда занимался раскопкой траншеи и установкой в ней столбов. Отрыв останки, местный житель предположил, что они могли принадлежать человеку.

На данный момент информация о костях передана в полицию. Правоохранители занялись изучением останков. Им предстоит установить их происхождение, а также выяснить, как именно они оказались в траншее и как долго пролежали в земле.

ИСТОЧНИК KP.RU