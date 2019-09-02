2019-09-02T15:27:09+03:00
Общество

Белка с выпученными глазами и благородный олень: На День города Гатчине подарили мурал

Огромное граффити на стене одного из домов нарисовали уличные художники Kislow и Никита Плюшеделика
Петр КИБЕР
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В Гатчине появился мурал. Фото: vk.com/gmr47В Гатчине появился мурал. Фото: vk.com/gmr47
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В прошедшие выходные, З1 августа и 1 сентября, гулял и праздновал областной город Гатчина. Ему исполнилось 223 года. А на праздники, как известно, принято дарить подарки. Одним из них стал мурал - рисунок, занимающий всю поверхность глухой стены дома.

- Художники Алексей Канунников (Kislow) и Никита Плюшеделика завершили работу над художественной росписью стены на улице Соборной, 10. На площади 460 квадратных метров появился масштабный мурал, нарисованный по мотивам ассоциаций жителей Гатчины с городом, - сообщает пресс-служба гатчинской администрации.

Теперь на гатчинцев со стены здания смотрит пучеглазая белка, благородный олень гуляющие голуби и пролетающая птица. Впрочем, искусство бывает разным. В любом случае, унылая желтая стена смотрелась никак не лучше. Главное, что самим жителям города мурал нравится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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