Петербуржец пытался передать знакомому в СИЗО наркотики, спрятанные в ярких кроссовках

СЕГОДНЯ 15:49 2019-09-02T15:49:18+03:00

В СИЗО-6 в Петербурге мужчина пытался передать своему знакомому наркотики, спрятав их в обуви / Фото: УФСИН по СПб и ЛО

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Житель Санкт-Петербурга, пытаясь «помочь» своему знакомому, находящемуся в СИЗО-6, сам может стать фигурантом уголовного дела и в скором времени присоединиться к приятелю в изоляторе. Как стало известно 2 сентября, мужчина пытался передать наркотики, спрятав их в обуви. Причем кроссовки он выбрал очень яркого, привлекающего внимания цвета.

- Во время досмотра содержимого посылки, сотрудники СИЗО нашли два свертка: один с розовым порошком, другой с твердым веществом коричневого цвета. Все эти упаковки были спрятаны в подошве кроссовок синего цвета, - сообщили в УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Найденные пакеты с содержимым отправили на экспертизу. Оказалось, что в одном пакете находилось 15,4 грамма наркотического вещества гашиш, во втором – 8,26 грамм психотропного порошка, который называется амфетамин.

Петербуржец, пытавшийся «помочь» другу, сам теперь задержан. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU