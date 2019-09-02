Петербуржец пытался передать знакомому в СИЗО наркотики, спрятанные в ярких кроссовках
Житель Санкт-Петербурга, пытаясь «помочь» своему знакомому, находящемуся в СИЗО-6, сам может стать фигурантом уголовного дела и в скором времени присоединиться к приятелю в изоляторе. Как стало известно 2 сентября, мужчина пытался передать наркотики, спрятав их в обуви. Причем кроссовки он выбрал очень яркого, привлекающего внимания цвета.
- Во время досмотра содержимого посылки, сотрудники СИЗО нашли два свертка: один с розовым порошком, другой с твердым веществом коричневого цвета. Все эти упаковки были спрятаны в подошве кроссовок синего цвета, - сообщили в УФСИН по Петербургу и Ленобласти.
Найденные пакеты с содержимым отправили на экспертизу. Оказалось, что в одном пакете находилось 15,4 грамма наркотического вещества гашиш, во втором – 8,26 грамм психотропного порошка, который называется амфетамин.
Петербуржец, пытавшийся «помочь» другу, сам теперь задержан. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU