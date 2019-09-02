2019-09-02T15:57:49+03:00
Авто

Новую развязку с ЗСД в Белоострове откроют 3 сентября

Это поможет дачникам быстрее попадать из Петербурга в Пригород и обратно
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Белоострове откроется новая развязка с ЗСД. Фото: Яндекс.КартыВ Белоострове откроется новая развязка с ЗСД. Фото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

Уже в ближайший вторник, 3 сентября, в Курортном районе Санкт-Петербурга откроется для движения новая развязка на Западном скоростном диаметре. Она соединит трассу с Новым шоссе. Съезд и въезд предназначен специально для дачников, которые имеют загородные участки в районе Белоострова и по Приморскому шоссе.

- Да, это действительно так. Развязку открываем, - подтвердили корреспонденту «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» в пресс-службе акционерного общества «Западный скоростной диаметр».

По предварительной информации, торжественная церемония состоится около 16:00. Плюс-минус час времени и с этого момента автомобилисты смогут сворачивать на короткий путь до Белоострова.

Теперь не придется ехать до развязки с трассой «Скандинавия» и возвращаться назад, увеличивая пробки, которые всегда собираются на оживленном участке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербург накрыла мощная магнитная буря
Гражданка США стала фигуранткой уголовного дела в Петербурге из-за наркотиков по рецепту
Петербуржец пытался передать знакомому в СИЗО наркотики, спрятанные в ярких кроссовках
Белка с выпученными глазами и благородный олень: На День города Гатчине подарили мурал
Кости, похожие на человеческие, нашли в Волхове на месте стройки
В Петербурге разыскивают собаку, сбежавшую из машины после утренней аварии
Гендиректор «Зенита» ответил на слухи о покупке Миранчуков за 45 миллионов евро
Новый учебный год во всех школах Санкт-Петербурга начался с урока блокады
После школьной линейки, подростки отправились громить машины в Петербурге
В Новой Охте ученики пошли в новую школу
За избиение малолетних детей нерадивой матери дали три года условно
Двух охотников, незаконно убивших лося в Ленобласти, отправят под суд
Рецидивисты отправятся в тюрьму за пьяное ограбление попутчиков в Петербурге
В Петербурге растет спрос на специалистов, знающих китайский язык
Грузовой поезд сошел ночью с рельсов на станции в Ленобласти
На необитаемом острове посреди Вуоксы нашли истощенную и искусанную клещами кошку