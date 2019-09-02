Новую развязку с ЗСД в Белоострове откроют 3 сентября

СЕГОДНЯ 15:57 2019-09-02T15:57:49+03:00

Это поможет дачникам быстрее попадать из Петербурга в Пригород и обратно

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Уже в ближайший вторник, 3 сентября, в Курортном районе Санкт-Петербурга откроется для движения новая развязка на Западном скоростном диаметре. Она соединит трассу с Новым шоссе. Съезд и въезд предназначен специально для дачников, которые имеют загородные участки в районе Белоострова и по Приморскому шоссе.

- Да, это действительно так. Развязку открываем, - подтвердили корреспонденту «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» в пресс-службе акционерного общества «Западный скоростной диаметр».

По предварительной информации, торжественная церемония состоится около 16:00. Плюс-минус час времени и с этого момента автомобилисты смогут сворачивать на короткий путь до Белоострова.

Теперь не придется ехать до развязки с трассой «Скандинавия» и возвращаться назад, увеличивая пробки, которые всегда собираются на оживленном участке.

ИСТОЧНИК KP.RU