2019-09-02T17:04:45+03:00
Происшествия

Прилетел окурок: В жилом доме в Петербурге сгорел балкон

Местные жители обвиняют в пожаре курильщиков, выбрасывающих сигареты из окна [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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На Индустриальном проспекте в Петербурге сгорел балкон в жилом домеНа Индустриальном проспекте в Петербурге сгорел балкон в жилом домеФото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге днем в понедельник, 2 сентября, произошел пожар в жилом доме в Красногвардейском районе. О возгорании сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» около четырех часов дня, которые заметили, как в доме номер 30 по Индустриальному проспекту горит балкон.

- В доме на Индустриальном горит балкон. Пожарные на месте, - рассказали свидетели в соцсети.

Судя по фото и видео, опубликованным в группе «ДТП и ЧП| Санкт-Петербург», пожар был сильный, так как окна на сгоревшем балконе треснули и осыпались. Из-за сильного черного дыма прокоптились несколько этажей выше места возгорания.

Официальной причины возникновения пожара еще нет. Однако местные жители уверены в том, что вина лежит на плечах недобросовестных курильщиков, которые выкидывают окурки в окно вниз.

- Нашу квартиру чуть так не сожгли, хотя балкона нет. Открыли окно, а потом увидели на тюле прожженные пятна. Мы так поняли, что это даже не окурок был, а пепел, - рассказал один из участников обсуждения.

На данный момент пожар уже потушен. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Петербурге сгорела жилая квартира, возможно, от брошенного окурка .

ИСТОЧНИК KP.RU

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