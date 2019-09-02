2019-09-02T20:12:59+03:00
Общество

После летней жары в Петербурге резко похолодает и пойдут дожди

Солнечное начало учебного года стало подарком школьникам и приятным исключением
Петр КИБЕР
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После жары в Петербурге пройдут дожди.После жары в Петербурге пройдут дожди.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Настоящая жара, какое яркое солнце, можно загорать, - вот восторженные возгласы петербуржцев в последнюю неделю августа. Лето, как будто опомнившись за бездарно потраченный июль, выдало на гора отличную погодку, порадовавшую горожан. Даже в первый учебный день, что не характерно, было ясно. Но, вслед за теплом и светом придет холод и мрак. Точнее дождь.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. А бабье лето еще будет?

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- В наступивший понедельник свое влияние на погоду Санкт-Петербурга сохранит уходящий антициклон. Осадков не будет, а солнце прогреет воздушную массу. Температура составит +24…+26 градусов, - сообщал утром ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус. - А вот завтра погода испортится...

И синоптик как в воду глядел. Пока, впрочем, это лишь прогноз, но он совсем не радует надеявшихся на «бабье лето» жителей Северной столицы.

- 3 сентября в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность. Ночью, утром и во второй половине дня кратковременные дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха на поднимется выше +19 градусов, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Не лучше погода окажется и в среду. Метеорологи сулят горожанам дожди и около 20 градусов выше ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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