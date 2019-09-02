2019-09-02T20:07:15+03:00
Спорт

Зенит отдал Ригони в «Сампдорию» и купил воспитанника ЦСКА в Португалии

Соглашение с Вячеславом Караваевым рассчитано на четыре года
Петр КИБЕР
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Вячеслав Караваев стал игроком "Зенита". Фото: ФК "Зенит"/ соцсетиВячеслав Караваев стал игроком "Зенита". Фото: ФК "Зенит"/ соцсети
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Петербургский «Зенит» продолжает менять состав по ходу уже начавшегося игрового сезона. В последние часы трансферного окна произошли сразу две заметных сделки. В итальянскую «Сампдорию» в аренду с выкупом был отдан Эмилио Ригони. А в Петербург из голландского «Витесса» перебрался воспитанник ЦСКА Вячеслав Караваев.

- Футбольные клубы «Зенит» и «Витесс» достигли договоренности о переходе защитника в состав петербуржцев. Соглашение с игроком рассчитано на 4 года, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Вячеслав Караваев - москвич. Он родился 20 мая 1995 года в столице России. Является воспитанником школы ЦСКА, но за основной состав армейцев сыграл всего два матча. Сезон-2014/15 в аренде в чешской «Дукле», а следующий — в чешском же «Яблонце».

Потом перебрался в пражскую «Спарту», где за 44 матча, забил 4 мяча и отдал 10 результативных передач и, в итоге, был признан лучшим игроком сезона. В январе 2018-го стал игроком голландского «Витесса». Здесь за 65 матчей, Караваев забил два мяча и сделал 9 голевых передач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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