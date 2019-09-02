«Подпольный» шиномонтаж закрыли во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

2 Сент. 20:08 2019-09-02T20:08:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Занял землю незаконно – выметайся! Неотвратимость и жесткость российского закона в полной мере испытали на себе владельцы «подпольного» шиномонтажа, разместившегося на улице Фучика во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Сегодня, 2 сентября, бизнесменов прогнали с насиженного места сотрудники комитета по контролю за имуществом.

- По результатам обследования было установлено, что на участке площадью более 300 квадратных метров были установлены ограждение с автоматическими воротами, два пункта шиномонтажа, два тента, два бытовых контейнера и стеллаж для хранения шин, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве. – Земельный участок использовался без каких-либо прав и оснований.

Ранее владельцев шиномонтажа просили покинуть территорию по-хорошему. Однако от незаконных построек они освободили только часть участка. Выносить, вывозить и опечатывать остальное пришлось сотрудникам ККИ.

ИСТОЧНИК KP.RU