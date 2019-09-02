2019-09-02T20:54:48+03:00
Общество

Пионерский парк в Приморском районе Санкт-Петербурга наконец-то привели в порядок

Там высадили новые деревья, обустроили дорожки и поставили «садовые диваны»
Сергей ВОЛЧКОВ
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В Пионерском парке после благоустройства появились новые деревья, цветники и садовые диваны. Фото: комитет по благоустройству Санкт-ПетербургаВ Пионерском парке после благоустройства появились новые деревья, цветники и садовые диваны. Фото: комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
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Отныне посетителей Пионерского парка в Приморском районе Санкт-Петербурга будут встречать ухоженные газоны, аккуратные дорожки, цветники и молодые деревья. Как сообщил сегодня ,2 сентября, городской комитет по благоустройству, парк на пересечении Студенческой и Сердобольской улиц окончательно привели в порядок.

- Часть парка несколько лет оставалась неблагоустроенной, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве. – Теперь ситуация в корне изменилась. Так, например, помимо всего прочего по просьбам жителей здесь установили 20 садовых диванов, чтобы люди могли отдохнуть, любуясь цветами и зеленью.

Обновили и состав деревьев: его пополнили ивы, ясени, черемухи, рябины, сосны и клены. Дополнительно, в качестве декора, в парке высадили 670 кустов кизильника, сирени и лоха серебристого, а цветники наполнили полынью, шалфеем, душицей и геранями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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