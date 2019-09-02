Стала известна дата прощания с 12-летней Алисой Адамовой, захлебнувшейся во время купания в бассейне в Турции
За этой историей следила вся страна: 18 августа 12-летняя Алиса Адамова из Санкт-Петербурга получила тяжелые травмы во время купания в бассейне в одном из отелей турецкого города Бодрум. Руку девочки затянуло в трубу работающего насоса. Десять дней Алиса боролась за жизнь, но 28 августа ее не стало. В ночь на 1 сентября тело девочки доставили домой. Сегодня стало известно, когда пройдет прощание с Алисой.
- Прощание состоится завтра, 3 сентября, - рассказал «Комсомолке» в Петербурге отец девочки Андрис Лейкуцис. – Будет все только для родных и близких.
Напомним: помочь Алисе пытались петербургские медики, которых в Турцию направил Смольный. За несколько дней до смерти школьницы ее состояние удалось стабилизировать – ей удалили дренажи из легких и даже смогли сделать МРТ головного мозга. Девочку даже предлагали отправить в Россию, пока есть возможность, но родители не решились подвергнуть ее дополнительному риску.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хороших людей гораздо больше, чем других: Отец погибшей в Турции девочки поблагодарил всех, кто их поддерживал
Алиса Адамова умерла 28 августа, через 11 дней после ЧП. Ей было всего 12 лет (подробности)
Началась лихорадка: Родители 12-летней девочки, захлебнувшейся в бассейне в турецком отеле, отказались перевозить ее в Санкт-Петербург
Корреспонденты «КП-Санкт-Петербург» собрали все, что известно о ситуации с Алисой Адамовой, которую десятый день пытаются спасти врачи (подробности)
Врачи рассказали о шансах на выживание девочки, руку которой затянуло в трубу бассейна в Турции
За четыре дня у 12-летней школьницы четыре раза останавливалось сердце (подробности)
Борется каждой клеточкой: Папа пострадавшей в Турции девочки рассказал о состоянии дочки
Повышение температуры, которое приняли за лихорадку, пошло на спад (подробности)
«Она лучше всех в семье плавала»: Девочка, руку которой засосало в трубу бассейна в турецком отеле, до сих пор в коме
В турецкой больнице в Денизли вместе со школьницей находятся ее родители (подробности)
Сердечко бьется ровно: Юной петербурженке, едва не утонувшей в турецком отеле, стало лучше
Мама девочки рассказала о состоянии своей дочери (подробности)
Засосало в трубу бассейна.Врачи 11 дней боролись за жизнь 12-летней Алисы. Но чуда не произошло...
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЧП с девочкой из Петербурга в турецком Бодруме»