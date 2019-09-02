2019-09-02T21:12:42+03:00
Общество

Стала известна дата прощания с 12-летней Алисой Адамовой, захлебнувшейся во время купания в бассейне в Турции

По словам отца девочки, присутствовать на нем будут только родные и близкие
Сергей ВОЛЧКОВ
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Прощание с Алисой Адамовой, захлебнувшейся в бассейне в Турции, пройдет 3 сентября.Прощание с Алисой Адамовой, захлебнувшейся в бассейне в Турции, пройдет 3 сентября.Фото: СОЦСЕТИ
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За этой историей следила вся страна: 18 августа 12-летняя Алиса Адамова из Санкт-Петербурга получила тяжелые травмы во время купания в бассейне в одном из отелей турецкого города Бодрум. Руку девочки затянуло в трубу работающего насоса. Десять дней Алиса боролась за жизнь, но 28 августа ее не стало. В ночь на 1 сентября тело девочки доставили домой. Сегодня стало известно, когда пройдет прощание с Алисой.

- Прощание состоится завтра, 3 сентября, - рассказал «Комсомолке» в Петербурге отец девочки Андрис Лейкуцис. – Будет все только для родных и близких.

Напомним: помочь Алисе пытались петербургские медики, которых в Турцию направил Смольный. За несколько дней до смерти школьницы ее состояние удалось стабилизировать – ей удалили дренажи из легких и даже смогли сделать МРТ головного мозга. Девочку даже предлагали отправить в Россию, пока есть возможность, но родители не решились подвергнуть ее дополнительному риску.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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