Чудом все выжили: На трассе «Сортавала» столкнулись два грузовика

2 Сент. 22:51 2019-09-02T22:53:43+03:00

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- Водители не то, что в рубашках родились - в бронежилете, - именно так говорят свидетели ДТП на Приозерском шоссе, которое произошло в Ленинградской области поздно вечером 2 сентября 2019 года.

Авария в районе поворота на Орехово частично перекрыла движение на трассе «Сортавала» Груда искореженного грузовика - это все, что осталось от Mercedes. Но важнее то, что все целы!

Как сообщают очевидцы аварии в паблике ДТП и ЧП Вконтакте, водители ждут приезда скорых.

- Да как так-то? На двухполосной дороге? Без встречного потока? Хорошо, без жертв, - сочувствуют пострадавшим комментаторы.

- Хорошо, что не затронули в этом ДТП "малышей". Страшно представить, что было бы с легковым автомобилем, - добавляют горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU