Погода 3 сентября в Санкт-Петербурге: Весь день дожди
После жаркого и знойного понедельника в Санкт-Петербург пришел дождь, который вернул горожанам ощущение осени и будней. Во вторник, 3 сентября, в Северной столице весь день обещает быть пасмурно, с редкими прояснениями на небе. Да и мелкий дождь пройдется по всем проспектам, улицам и закоулкам города на Неве. Поэтому, выходя из дома утром, лучше взять с собой зонт.
- Сегодня, 3 сентября, в Петербурге кратковременные дожди пройдут утром и во второй половине дня. Ветер к обеду сменит свое направление с теплого, южного на северо-западный. Температура воздуха в городе поднимется максимум до плюс 17-19 градусов, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Синоптики предвещают, что дождь задержится в городе на пару дней. Он прольется в ночь на среду, 4 сентября, а также ненадолго вернется уже вечером. При этом в Петербурге немного потеплеет до 21 градуса выше нуля.
Вторая половина недели начнется уже без дождей. В четверг, 5 сентября, ожидается переменная облачность, южный ветер и днем 20-22 градуса тепла. Похоже, лето еще задержится в Петербурге на время.
ИСТОЧНИК KP.RU