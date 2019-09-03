2019-09-03T08:11:10+03:00
Общество

Погода 3 сентября в Санкт-Петербурге: Весь день дожди

Жаркие дни ненадолго покинули Северную столицу
Лилия КОЗЛОВА
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Во вторник, 3 сентября, в Петербурге ожидаются дождиВо вторник, 3 сентября, в Петербурге ожидаются дождиФото: Олег ЗОЛОТО
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После жаркого и знойного понедельника в Санкт-Петербург пришел дождь, который вернул горожанам ощущение осени и будней. Во вторник, 3 сентября, в Северной столице весь день обещает быть пасмурно, с редкими прояснениями на небе. Да и мелкий дождь пройдется по всем проспектам, улицам и закоулкам города на Неве. Поэтому, выходя из дома утром, лучше взять с собой зонт.

- Сегодня, 3 сентября, в Петербурге кратковременные дожди пройдут утром и во второй половине дня. Ветер к обеду сменит свое направление с теплого, южного на северо-западный. Температура воздуха в городе поднимется максимум до плюс 17-19 градусов, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Синоптики предвещают, что дождь задержится в городе на пару дней. Он прольется в ночь на среду, 4 сентября, а также ненадолго вернется уже вечером. При этом в Петербурге немного потеплеет до 21 градуса выше нуля.

Вторая половина недели начнется уже без дождей. В четверг, 5 сентября, ожидается переменная облачность, южный ветер и днем 20-22 градуса тепла. Похоже, лето еще задержится в Петербурге на время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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