2019-09-03T09:13:12+03:00
Происшествия

Предлагал подростку секс за деньги: Полиция задержала в Петербурге подозреваемого в педофилии мужчину

Задержанный якобы приставал к мальчику у входа в метро «Международная»
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в попытке купить секс с подросткомВ Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в попытке купить секс с подросткомФото: принтскрин видео.
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В Санкт-Петербурге полиция задержала седовласого мужчину, который подозревается в попытке вступить в интимную связь с подростком. Об инциденте рассказали жители города в социальной сети «ВКонтакте» накануне вечером, 2 сентября, опубликовав видео оформления гражданина в полицейском участке. Согласно данным очевидцев, человек на кадрах приставал к мальчику возле метро, предлагая деньги за секс.

- У входа в метро «Международная» мужчина предлагал подростку вступить в интимную связь за денежное вознаграждение, - гласит подпись к видео.

На кадрах мужчина, на вид 50-ти лет, с большой сумкой через плечо стоит возле стража правопорядка, а после уходит в камеру. Судя по размеру отдела, он находится при станции метрополитена.

О размере предлагаемого вознаграждения очевидцы не сообщают. На данный момент официальных заявлений полиция Петербурга еще не делала. Правоохранители проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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