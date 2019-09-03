2019-09-03T09:09:19+03:00
Происшествия

Пьяный таксист снес светофор и ограждения ночью в Красносельском районе Петербурга

Водитель разнес весь перекресток улицы Котина и Маршала Казакова
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге ночью пьяный таксист снес ограждение и светофорВ Петербурге ночью пьяный таксист снес ограждение и светофорФото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге водитель такси устроил гонки сам с собой по ночным улицам города. Однако сам у себя и проиграл. Не справившись с управлением, мужчина въехал на машине в ограждение, а также снес светофор. Все произошло в ночь на вторник, 3 сентября, в Красносельском районе Северной столицы.

- Такси снесло светофор и ограждения на перекрестке улицы Котина и Маршала Казакова. Пострадавших нет, - рассказали очевидцы в городской группе в социальной сети «ВКонтакте».

Также свидетели добавили, что сам водитель после аварии тоже остался цел. Однако выглядит и ведет себя так, словно пьяный. Возможно это и есть ответ на вопрос причины ДТП.

От удара сильно пострадала машина такси: у нее разбита передняя часть, капот почти что слетел, разбиты фары. Вокруг места аварии валяются куски автомобиля, а также асфальта и выломанного ограждения. Все детали столкновения и причины выясняют сотрудники дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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