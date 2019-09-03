Суд отправил в тюрьму петербуржца, который забил мужчину досмерти стволом дерева

СЕГОДНЯ 09:33 2019-09-03T09:33:27+03:00

Пьяный, он нанес не менее девяти ударов в голову

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Утром во вторник, 3 сентября, стало известно, что суд в Петербурге вынес приговор по уголовному делу о совершении жестокого убийства человека стволом дерева. Погибшего мужчину буквально забил до смерти пьяный, который целился «дубиной» прямо в голову. После всех травм несчастный скончался на месте.

- Суд установил, что убийство произошло в ночь с 11 на 12 июля 2018 года. Обвиняемый находился около трансформаторной будки рядом с домом 27 по Тихорецкому проспекту в Калининском районе Петербурга. Сам он был сильно пьян, - сообщили в прокуратуре города на Неве.

Дальше все происходило стремительно. Будучи под воздействием алкоголя, обвиняемый стал агрессивный и устроил конфликт с погибшим мужчиной, после чего быстро перешел к действию. Куском ствола дерева он не менее девяти раз ударил несчастного по голове, нанеся травмы несовместимые с жизнью.

В зале суда обвиняемый признал свою вину в преступлении. Ему вынесли приговор в виде 4 лет и 6 месяцев тюрьмы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU