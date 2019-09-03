За неделю из Петербурга вывезено около 50 килограммов нефтесодержащих и химических отходов

СЕГОДНЯ 10:20 2019-09-03T10:20:45+03:00

За неделю из Петербурга вывезли около 50 килограммов отходов Фото: Артем КИЛЬКИН

С рек и озер города собрано около 100 кубов мусора

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Экологические службы Санкт-Петербурга во вторник, 3 сентября, отчитались о проделанной работе за предыдущую неделю. В период с 26 августа по 1 сентября на аварийный телефон СПб ГУп «Экострой» поступило 156 обращений от горожан с жалобами на экологическую безопасность. 30 раз специалисты выезжали на аварийные ситуации и плановые обследования.

- Всего вывезено на утилизацию 22 килограмма нефтесодержащих отходов, 36 килограммов химических отходов, 1 источник ионизирующего излучения, 3 технических термометра и 5 люминесцентных ламп. Также из квартиры в Выборгском районе вывезены опасные часы, а из дома в поселке Горелово - 3 технических термометра, 5 люминесцентных ламп и 1 кг ртутьсодержащих отходов, - сообщили в комитете по природопользованию и охране окружающей среды города.

Также работники провели уборку мусора с водных объектов Петербурга. Всего собрано 100 кубических метров отходов.

По итогам недели комитет вынес 18 постановлений по административным делам. Выписано штрафов на общую сумму более 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU