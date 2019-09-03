Развратник сексуально домогался троих маленьких братьев в лифте в Приморском районе Петербурга

СЕГОДНЯ 11:32 2019-09-03T11:32:19+03:00

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В Приморском районе Санкт-Петербурга три брата стали жертвами мужчины, который сексуально домогался до них в лифте дома, где они живут. Инцидент произошел накануне около 10:35 часов утра, 2 сентября. Все мальчики еще совсем малы: старшему девять лет, среднему - восемь, а младшему всего один год. Об этом ужасном случае полиции рассказала мать ребят.

- В 21:45 часов вечера в понедельник, 2 сентября, в полицию Приморского района обратилась 33-летняя домохозяйка, жительница одного дома 25, корпус 1 по Мебельной улице. Она рассказала, что тем же утром в грузовом лифте этого дома неизвестный мужчина приставал к ее троим сыновьям и совершил развратные действия в отношении мальчиков, - сообщили «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Полиция начала проверку и выяснила, что видеонаблюдение в лифте отсутствует. Однако стражи правопорядка быстро разыскали подозреваемого в развратном преступлении. Им оказался 25-летний уроженец Узбекистана, который живет в том же доме на Мебельной улице. Регистрации в Петербурге у него нет. Отмечается, что подозреваемый работает продавцом в продуктовом магазине.

На данный момент мужчина задержан. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU