В Янино алабай напал на юношу, гулявшего с собакой и загрыз маламута

СЕГОДНЯ 11:34 2019-09-03T11:34:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Гибель любимой собаки - всегда большая трагедия для хозяев. Особенно, если это произошло прямо на глазах. Именно такой трагический инцидент произошел на днях в поселке Янино-2 под Петербургом. Во время прогулки на юношу с лайкой-маламутом напал агрессивный алабай.

- У дома 27 на Садовой улице из кустов внезапно выскочил алабай или среднеазиатская овчарка. Он напал на маламута и дважды укусил его в живот и за шею, - сообщают местные жители в группе «ДТП и ЧП Ленинградская область».

Увидевшие драку собак соседи, смогли отогнать алабая. Бывший без намордника, поводка и хозяина пес убежал. Пострадавшего маламута погрузили в машину и экстренно повезли в ветеринарную клинику, но по дороге лайка умерла.

Хозяева погибшей собаки заказали ветеринарную экспертизу, которая точно определит причины смерти их любимца и написали заявление в полицию. Местные жители уже организовали розыск владельцев алабая.

ИСТОЧНИК KP.RU