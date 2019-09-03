2019-09-03T11:34:59+03:00
Происшествия

В Янино алабай напал на юношу, гулявшего с собакой и загрыз маламута

Теперь хозяев агрессивной собаки ищут местные жители
Петр КИБЕР
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В Янино алабай загрыз маламута. Фото: vk.com/dtp47rusВ Янино алабай загрыз маламута. Фото: vk.com/dtp47rus
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Гибель любимой собаки - всегда большая трагедия для хозяев. Особенно, если это произошло прямо на глазах. Именно такой трагический инцидент произошел на днях в поселке Янино-2 под Петербургом. Во время прогулки на юношу с лайкой-маламутом напал агрессивный алабай.

- У дома 27 на Садовой улице из кустов внезапно выскочил алабай или среднеазиатская овчарка. Он напал на маламута и дважды укусил его в живот и за шею, - сообщают местные жители в группе «ДТП и ЧП Ленинградская область».

Увидевшие драку собак соседи, смогли отогнать алабая. Бывший без намордника, поводка и хозяина пес убежал. Пострадавшего маламута погрузили в машину и экстренно повезли в ветеринарную клинику, но по дороге лайка умерла.

Хозяева погибшей собаки заказали ветеринарную экспертизу, которая точно определит причины смерти их любимца и написали заявление в полицию. Местные жители уже организовали розыск владельцев алабая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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