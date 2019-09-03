2019-09-03T12:51:36+03:00
Происшествия

После гибели 9 лошадей при пожаре в конюшне возбуждено уголовное дело

Примерный ущерб оценен в 7 миллионов рублей
Петр КИБЕР
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При пожаре в конюшне в Ленобласти погибли девять лошадей. Ущерб оценили в семь миллионов рублей. Фото: vk.com/spb_todayПри пожаре в конюшне в Ленобласти погибли девять лошадей. Ущерб оценили в семь миллионов рублей. Фото: vk.com/spb_today
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Полиция Всеволожского района Ленинградской области завела уголовное дело после пожара в конюшне, который произошел в поселке Стеклянный в ночь на 2 сентября. Здесь, на ранчо, в огне погибли девять молодых лошадей. Владельцы конного клуба заявили о поджоге.

- От потерпевшей принято заявление о том, что неизвестный преступник совершил поджег принадлежащей ей конюшни, в результате которого погибло девять племенных лошадей. Предварительная сумма ущерба - семь миллионов рублей, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Поджигатели убили девять лошадей в Стеклянном

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С места происшествия изъяты пробы грунта, а также канистра, в которой поджигатель принес горючую жидкость.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба».

Если злоумышленника найдут, то ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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