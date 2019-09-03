Пятеро детей пропали в первый учебный день в Петербурге

СЕГОДНЯ 12:23 2019-09-03T12:23:31+03:00

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В Санкт-Петербурге в самом начале учебного года пропали сразу пять школьников. Полиция города ведет розыск детей: трех девочек, учениц восьмого класса, а также 12-летнего мальчика и 17-летнего юношу. Причем, четверо из них сбегают из дома уже не первый раз.

- Две девочки-подростка пропали в Московском районе. Одна из них 14-летняя восьмиклассница с пирсингом и татуировкой на руке. В субботу, 31 августа, она поссорилась с мамой, ушла из дома и до сих пор не вернулась. Другая 16-летняя школьница самовольно ушла из СПб ГБУ ЦССВ вчера, 2 сентября. Обе исчезают уже не первый раз, - пишут «Невские новости».

Еще одна беглянка ушла из дома на Ленинском проспекте в Красносельском районе Петербурга. 15-летняя девочка раньше уже пропадала. На связь с родными она перестала выходить 2 сентября.

17-летний парень, который уже неоднократно сбегал, исчез в 8 утра 2 сентября из «Центра социальной помощи семьи и детям» в Приморском районе. Об этом в полицию заявила воспитатель учреждения.

Также в Красносельском районе разыскивают 12-летнего ученика пятого класса. Известно, что мальчик – гражданин Киргизии. Он ушел из дома в 16:30 2 сентября и до сих пор не вернулся. Среди всех разыскиваемых детей, раньше у него не было подобных прецедентов.

Сейчас правоохранители принимают все меры к тому, чтобы разыскать детей и вернуть их домой.

ИСТОЧНИК KP.RU