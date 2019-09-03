Сыр с плесенью: Петербургском порту нашли 24 тонны несвежего пармезана

СЕГОДНЯ 12:24 2019-09-03T12:24:12+03:00

24 тонны пармезана с плесенью не пустили в Петербург. Фото: ursn.spb.ru

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Огромную партию испорченного сыра, который предназначался для истосковавшихся по деликатесам россиян, задержали в петербургском морском порту. 24 тонны пармезана из Македонии оказались немного с душком.

- При проведении физического контроля внимание инспекторов привлек нехарактерный для такого вида продукции запах. При тщательной проверке были обнаружены вкрапления плесени на поверхности и внутри кусков сыра, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Учитывая, что пармезан - сыр хоть и деликатесный, но все же не дор блю (в этом сорте должна присутствовать благородная голубая плесень), нарушение было налицо. В отношении владельца груза сотрудники надзорного ведомства составили протокол.

Пробы сыра изъяты и направлены на экспертизу. До ее результатов все 24 тонны пармезана останутся на складе под арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU