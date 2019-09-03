«Был слышен только крик бабушки»: В Красном селе автобус протащил по земле застрявшую в дверях пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:59 2019-09-03T14:51:59+03:00

Женщина получила травмы, но не стала ждать скорую и уехала на следующем рейсе [видео]

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Шокирующую картину могли видеть вечером 2 сентября жители Красного села. Отъезжавший от остановки автобус дверьми зажал руку пенсионерки, которая не успела зайти в салон. Несколько метров старушка волочилась по асфальту, пока не освободилась из ловушки. Водитель автобуса инцидента не заметил и уехал по маршруту.

- Примерно в половину десятого вечера водитель автобуса номер 149 не заметил заходящую в автобус бабушку на остановке улица Массальского по проспекту Ленина. Придавил ее дверьми и протащил по асфальту, - сообщают очевидцы в группе «Транспортный коллапс Красного Села» «ВКонтакте».

При этом о происшествии шоферу автобуса рассказали пассажиры, увидевшие упавшую пенсионерку и ее тележку. А самой женщине, у которой была порвана одежда и ободрано лицо, помогли очевидцы происшествия.

По их словам, старушка несколько минут посидела на остановке, отдышалась и, не став ждать врачей, уехала на следующем автобусе.

В Красном Селе автобус протащил пенсионерку по асфальту. Видео: ВК "Транспортный коллапс Красного Села"

ИСТОЧНИК KP.RU