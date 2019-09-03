Петербуржцы ищут раненную собаку в лесу Ленобласти

СЕГОДНЯ 13:14 2019-09-03T13:14:28+03:00

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В Ленинградской области петербурженка разыскивает волонтеров, которые помогут ей в поиске раненной собаки. Как стало известно во вторник, 3 сентября, животное в испуге сбежало после того, как попало под машину. Всем неравнодушным девушка обещает вознаграждение.

- В воскресение, 1 сентября, около 12 часов дня на 41 километре трассы Каменогорск-Мельниково, Выборгское направление в Ленобласти, пес по кличке Гермес выскочил на дорогу из леса. Мы услышали скрип тормозов, глухой удар и скулеж. Через 10-20 секунд выскочили на звук, но увидели только уезжающие машину, - рассказала девушка в соцсети.

Сразу же после аварии, хозяева Гермеса бросились на поиски. В течение восьми часов они прочесывали лес и округу, но так и не нашли. Возвращались на место ночью и на рассвете, звали пса. Все безрезультатно.

Девушка переживает, что собака ранена и измотана, ей срочно нужна медицинская помощь. Известно, что Гермес – годовалый метис. У него есть прививки, чип. В момент аварии на нем бы темно-синий ошейник и ярко-желтая шлейка. Все желающие помочь с поисками пса могут обратиться к его хозяйке по телефону +7 931 542 88 78.

ИСТОЧНИК KP.RU