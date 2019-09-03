2019-09-03T13:22:07+03:00
Происшествия

Из машины петербуржца украли ценный рюкзак, полный техники Apple

Невнимательность молодого человека обошлась ему в 230 тысяч рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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По словам потерпевшего, стоимость похищенных вещей составляет 230 тысяч рублей.По словам потерпевшего, стоимость похищенных вещей составляет 230 тысяч рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Отошел на минуту от парковки и вмиг остался без всей коллекции техники Apple местный житель у одного из торговых центров в Петроградском районе. Он припарковал свой Ford Explorer и отошел по своим делам, но допустил роковую ошибку – забыл закрыть двери машины. Эту оплошность заметили несколько злоумышленников, которые тут же похитили у потерпевшего рюкзак с заднего сидения. Вмиг у петербуржца пропали дорогостоящие ноутбук, наушники, планшет, а также кошелек с деньгами и документами. По словам потерпевшего, стоимость похищенных вещей составляет 230 тысяч рублей.

- В ходе розыскных мероприятий полицией подозревается человек кавказской внешности. Особые приметы: на вид 45 лет, среднего роста, волосы седые и в очках, - поделился информацией с «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Как стало известно «КП-Петербург», злоумышленники предположительно передвигаются на автомобилях Hyundai Solaris серебристого цвета и коричневом KIA Soul. Сейчас полицейские наряды патрулируют улицы и устанавливают номера разыскиваемых машин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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