Избитый в Ломоносове мексиканец с трудом смог описать нападавших

СЕГОДНЯ 13:31 2019-09-03T13:31:53+03:00

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Вряд ли мексиканский моряк, служащий на круизном судне королевского класса Regal Princess, ожидал столь "прохладного" приема в Петербурге. Пока его судно пришвартовывалось на Невской губе, гость проводил свой досуг в городе Ломоносов. Там и произошло ЧП. На мексиканца напали неизвестные, избили его и теперь очевидно, что в Северной столице моряку придется задержаться.

- Потерпевший не смог пояснить полиции ни место, где произошел инцидент, ни внешний вид подозреваемых. Удалось выяснить лишь то, что они, скорее всего, были таксистами, - сообщили «КП-Петербург» в ОМВД по Петроградскому району.

После избиения мексиканца осмотрели медики, диагностировав у него ушиб и ссадину мягких тканей лица. Сейчас состояние мексиканца оценивается как удовлетворительное. Ведутся поиски напавших на мужчину лиц. Пока информации о возбуждении уголовного дела не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU