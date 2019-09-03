2019-09-03T13:39:01+03:00
Происшествия

В Выборге женщина задушила мать своего возлюбленного занавеской

Убийство произошло во время совместного распития алкогольных напитков
Лилия КОЗЛОВА
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В Выборге задержали женщину, задушившую мать своего парня занавескойВ Выборге задержали женщину, задушившую мать своего парня занавескойФото: Олег ЗОЛОТО
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В городе Выборг Ленинградской области 42-летнюю местную жительницу подозревают в жестоком убийстве своей несостоявшейся свекрови. Инцидент произошел на минувшей неделе, 29 августа. Женщины вместе распивали алкогольные напитки. Однако под градусом начали оскорблять друг друга, доведя конфликт до трагедии.

- По версии следствия, между 67-летней женщиной и возлюбленной ее сына возник конфликт, пока они вместе выпивали. Взбесившись, 42-летняя невестка задушила мать своего избранника занавеской. Тело пенсионерки было обнаружено 30 августа в одном из домов на Братской улице в Выборге, - сообщили в следственном комитете Ленобласти.

Известно, что подозреваемая жила в доме вместе с пенсионеркой и своим возлюбленным. 42-летнюю сожительницу сына убитой задержали, а также в отношении нее возбудили уголовное дело. Оказалось, что раньше она уже привлекалась к ответственности за убийство в другом регионе России. Решается вопрос об избрании в отношении ее меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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