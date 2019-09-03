«Зая, я столько по пьяни натворил»: В суд передано дело о жестоком убийстве брата и сестры в Купчино
Городской суд Санкт-Петербурга принял к производству уголовное дело о жестоком убийстве двоих жителей Купчино, совершенное в пьяном угаре. На скамью подсудимых сядут двое молодых мужчин, которые хотели ограбить 51-летних брата и сестру, но, решив не оставлять свидетелей, зарезали обоих.
- Как полагает следствие, Денис Гордеев и Кузьма Банщиков, 13 августа 2018, зная о наличии ценностей в квартире знакомой местной жительницы, вступили в преступный сговор, направленный на хищение ее имущества, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Придя к женщине домой, обвиняемые сначала избили ее брата-близнеца, а потом и саму хозяйку квартиры. Но этого злоумышленникам показалось мало. Свидетелей решили не оставлять.
- Гордеев, действуя в эксцессе исполнителя преступления, нанес 1 удар ножом в грудь хозяину квартиры, - говорится в материалах дела. Еще несколько ножевых ранений получила и женщина. Оба скончались на месте. Чтобы скрыть убийство, квартиру грабители подожгли.
На следующий день пьяный Гордеев жаловался своей знакомой: «Зая, я столько по пьяни натворил делов в эту ночь. Надо мной даже Кузя охренел, что я на всю голову отмороженный».
Первое заседание по делу назначено на 11 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU