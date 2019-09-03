«Зая, я столько по пьяни натворил»: В суд передано дело о жестоком убийстве брата и сестры в Купчино

СЕГОДНЯ 13:39 2019-09-03T13:39:14+03:00

Трагедия произошла в августе 2018 года в доме на Загребском бульваре

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Городской суд Санкт-Петербурга принял к производству уголовное дело о жестоком убийстве двоих жителей Купчино, совершенное в пьяном угаре. На скамью подсудимых сядут двое молодых мужчин, которые хотели ограбить 51-летних брата и сестру, но, решив не оставлять свидетелей, зарезали обоих.

- Как полагает следствие, Денис Гордеев и Кузьма Банщиков, 13 августа 2018, зная о наличии ценностей в квартире знакомой местной жительницы, вступили в преступный сговор, направленный на хищение ее имущества, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Придя к женщине домой, обвиняемые сначала избили ее брата-близнеца, а потом и саму хозяйку квартиры. Но этого злоумышленникам показалось мало. Свидетелей решили не оставлять.

- Гордеев, действуя в эксцессе исполнителя преступления, нанес 1 удар ножом в грудь хозяину квартиры, - говорится в материалах дела. Еще несколько ножевых ранений получила и женщина. Оба скончались на месте. Чтобы скрыть убийство, квартиру грабители подожгли.

На следующий день пьяный Гордеев жаловался своей знакомой: «Зая, я столько по пьяни натворил делов в эту ночь. Надо мной даже Кузя охренел, что я на всю голову отмороженный».

Первое заседание по делу назначено на 11 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU