Колодец раздора: В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве мужчины в садоводстве Ленобласти
Сотрудники полиции Ленинградской области во вторник, 3 сентября, задержали 41-летнего жителя Петербурга, который подозревается в убийстве 34-летнего мужчины в садоводстве «Троицкое-4» во Всеволожском районе региона. Накануне вечером труп мужчины с огнестрельным ранением головы нашли в машине возле одного из дачных участков. По предварительным данным, причина трагедии в конфликте, длящемся уже три года.
- По версии следствия, около трех лет назад подозреваемый 41-летний мужчина рыл колодец на участке убитого. Работу он свою выполнил, а вот плату за нее получил не в полном объеме, - сообщили в следственном комитете Ленобласти.
По всей видимости, все эти годы мужчины пытались разобраться с денежным вопросом. Однако, терпение работника закончилось. Приехав вечером 1 сентября к участку должника, он стал поджидать его. Когда хозяин приехал, обиженный мужчина несколько раз выстрели из пистолета, после чего скрылся с места.
Труп мужчины нашли вечером уже на следующий день. Полицейские нашли рядом шесть гильз и два патрона. Сейчас проводится следствие по уголовному делу.
ИСТОЧНИК KP.RU