2019-09-03T14:17:42+03:00
Общество

Ленинградка по рождению: Умерла актриса Зинаида Славина

О смерти легендарной артистки сообщили в столичном театре Содружество актеров Таганки
Петр КИБЕР
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Умерла Зинаида Савина. Фото: театр Содружество актеров ТаганкиУмерла Зинаида Савина. Фото: театр Содружество актеров Таганки
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Народная артистка РСФСР Зинаида Славина скончалась на 79-м году жизни в Москве. Ленинградка по рождению, она большую часть жизни провела в столице. Здесь она окончила театральное училище и служила в театрах.

- Умерла Легендарная Зинаида Славина, - гласит краткое сообщение пресс-службы, размещенное на сайте театра Содружество актеров Таганки.

Напомним, что Зинаида Славина родилась в 1940 году под Ленинградом, в известном на всю страну Петергофе. Однако вся театральная жизнь актрисы связана с Москвой. В 1964 году она окончила столичное театральное училище имени Щукина.

Еще в студенческие годы Славина играла в спектаклях Театра на Таганке, куда и поступила служить после окончания училища. В театре, при режиссере Юрии Любимове, она стала ведущей актрисой. За долгие годы она сыграла более 1600 спектаклей. Но в 1993 году, вместе с Николаем Губенко, ушла в созданный им театр Содружество актеров Таганки.

Причины смерти актрисы не называются, дата и место прощания, а также похорон Зинаиды Славиной станут известны позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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