2019-09-03T14:48:49+03:00
Происшествия

Весь в порошке: На Приморском шоссе «китаец» протаранил заправку

Чтобы не спалить всю АЗС, иномарку обильно залили из огнетушителя
Петр КИБЕР
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На Приморском шоссе иномарке влетела в заправку. Фото: vk.com/spb_todayНа Приморском шоссе иномарке влетела в заправку. Фото: vk.com/spb_today
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«Иду на таран» - так, видимо, подумал водитель китайского «Чери Амулет», когда не справился с управлением и влетел в здание заправки на Приморском шоссе. По счастью, удар оказался не сильным о больше всего досталось железу.

- В 9:10 при невыясненных обстоятельствах автомобиль «Чери» въехал в здание АЗС. Водитель и пассажир несущественно пострадали, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Главная опасность при аварии была в том, что при ударе мог загореться моторный отсек иномарки, а дальше - больше. Учитывая что дело происходило на заправке, последствия представить не трудно. Поэтому машину обильно залили из огнетушителей и беды удалось избежать.

Пока авто с разбитым носом так и стоит в стене АЗС. Разбирательством обстоятельств ДТП занимаются инспектора дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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