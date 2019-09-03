Вантовый мост на КАД на два месяца отправят на ремонт

СЕГОДНЯ 15:06 2019-09-03T15:07:00+03:00

На Большом Обуховском мосту через реку Нева до конца ноября ограничат движение до двух полос по внутреннему кольцу КАД Фото: Олег ЗОЛОТО

До конца ноября по двум полосам на дороге ограничат движение для транспорта

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На Большом Обуховском мосту через реку Нева до конца ноября ограничат движение по двум полосам на внутреннем кольце КАД. В связи с этим автомобилистам Петербурга придется пережить время пробок. За это время работники собираются заменить деформационный шов.

- С 23 сентября по 24 октября 2019 года на 57-м километре внутреннего кольца КАД на вантовом мосту перекроют первую и вторую полосы движения. С 25 октября по 26 ноября будет перекрытие второй, третьей и четвертой полос, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На время ремонта на Большом Обуховском мосту на открытых полосах будет введено ограничение по скорости движения для транспорта до 50 километров в час.

Отмечается, что сроки работ могут сдвинуться. Это зависит от погодных условий в Петербурге. В целом на замену шва специалистам требуется два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU