2019-09-03T15:07:00+03:00
Общество

Вантовый мост на КАД на два месяца отправят на ремонт

До конца ноября по двум полосам на дороге ограничат движение для транспорта
Лилия КОЗЛОВА
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На Большом Обуховском мосту через реку Нева до конца ноября ограничат движение до двух полос по внутреннему кольцу КАДНа Большом Обуховском мосту через реку Нева до конца ноября ограничат движение до двух полос по внутреннему кольцу КАДФото: Олег ЗОЛОТО
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На Большом Обуховском мосту через реку Нева до конца ноября ограничат движение по двум полосам на внутреннем кольце КАД. В связи с этим автомобилистам Петербурга придется пережить время пробок. За это время работники собираются заменить деформационный шов.

- С 23 сентября по 24 октября 2019 года на 57-м километре внутреннего кольца КАД на вантовом мосту перекроют первую и вторую полосы движения. С 25 октября по 26 ноября будет перекрытие второй, третьей и четвертой полос, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На время ремонта на Большом Обуховском мосту на открытых полосах будет введено ограничение по скорости движения для транспорта до 50 километров в час.

Отмечается, что сроки работ могут сдвинуться. Это зависит от погодных условий в Петербурге. В целом на замену шва специалистам требуется два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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