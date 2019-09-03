Десяток одноруких бандитов и две дамы: В кафе под Петербургом нашли подпольное казино
Тихое и неприметное кафе в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области привлекло внимание полицейских. Причиной стали не вкусные шашлыки или отравленная шаверма - нет, просто здесь работали подзабытые уже «однорукие бандиты». С визитом в подпольное казино и нагрянули бойцы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
- 2 сентября 2019 года в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в помещении за закрытой дверью проводились азартные игры с использованием игрового оборудования типа «Gaminator». Изъято 12 таких автоматов, - сообщает пресс-служба петербургского главка.
Неизвестно, где организаторы казино смогли достать давно исчезнувших «одноруких бандитов», но дело шло хорошо. Зал игровых автоматов регулярно посещали любители сорвать джек-пот. Теперь им придется искать новое место досуга, а двум 44-летним дамам, которых задержали в казино - объясняться в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU