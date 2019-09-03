Десяток одноруких бандитов и две дамы: В кафе под Петербургом нашли подпольное казино

СЕГОДНЯ 16:19 2019-09-03T16:19:07+03:00

В Ленобласти в кафе нашли подпольное казино. Фото: Кард оперативной съемки ГУ МВД по СПб и ЛО

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Тихое и неприметное кафе в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области привлекло внимание полицейских. Причиной стали не вкусные шашлыки или отравленная шаверма - нет, просто здесь работали подзабытые уже «однорукие бандиты». С визитом в подпольное казино и нагрянули бойцы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- 2 сентября 2019 года в результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в помещении за закрытой дверью проводились азартные игры с использованием игрового оборудования типа «Gaminator». Изъято 12 таких автоматов, - сообщает пресс-служба петербургского главка.

Неизвестно, где организаторы казино смогли достать давно исчезнувших «одноруких бандитов», но дело шло хорошо. Зал игровых автоматов регулярно посещали любители сорвать джек-пот. Теперь им придется искать новое место досуга, а двум 44-летним дамам, которых задержали в казино - объясняться в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU