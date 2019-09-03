Три тысячи многолетников высажены на бульваре в Петергофе
В петербургском Петергофе во вторник, 3 сентября, закончились работы по благоустройству очередной зеленой зоны. Так, на бульваре Разведчика появились цветники, новые дорожки и приведены в порядок газоны. Теперь местные жители могут насладиться красотой в прекрасной, удобной зоне отдыха.
- Все старые деревья сохранены, им обеспечен хороший уход. Отдохнуть в тени деревьев можно на новых садовых диванах - 30 единиц садовой мебели установлены на аллеях бульвара, - рассказали в комитете по благоустройству Петербурга.
Что касается цветников, то на них садовники высадили около трех тысяч многолетников, которые буду радовать глаз своими роскошными цветами.
Отметим, что в Петербурге завершается приемка объектов, полностью отремонтированных или построенных по программе «Формирование комфортной городской среды». В адресном перечне – 145 общественных пространств и дворовых территорий. На преображение городских территорий направлено 4 миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU