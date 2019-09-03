2019-09-03T16:47:23+03:00
Общество

Три тысячи многолетников высажены на бульваре в Петергофе

Зеленую зону в городе обустроили газонами, цветниками и садовыми диванами
Лилия КОЗЛОВА
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В Петергофе завершили работы по благоустройству бульвара Разведчиков / Фото: Комитет по благоустройству ПетербургаВ Петергофе завершили работы по благоустройству бульвара Разведчиков / Фото: Комитет по благоустройству Петербурга
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В петербургском Петергофе во вторник, 3 сентября, закончились работы по благоустройству очередной зеленой зоны. Так, на бульваре Разведчика появились цветники, новые дорожки и приведены в порядок газоны. Теперь местные жители могут насладиться красотой в прекрасной, удобной зоне отдыха.

- Все старые деревья сохранены, им обеспечен хороший уход. Отдохнуть в тени деревьев можно на новых садовых диванах - 30 единиц садовой мебели установлены на аллеях бульвара, - рассказали в комитете по благоустройству Петербурга.

Что касается цветников, то на них садовники высадили около трех тысяч многолетников, которые буду радовать глаз своими роскошными цветами.

Отметим, что в Петербурге завершается приемка объектов, полностью отремонтированных или построенных по программе «Формирование комфортной городской среды». В адресном перечне – 145 общественных пространств и дворовых территорий. На преображение городских территорий направлено 4 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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