«Рай» рыболова: у стадиона «Петровский» живут огромные форели и карпы

СЕГОДНЯ 17:39 2019-09-03T17:46:11+03:00

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Стадион «Петровский», бывший не так давно ареной горячих футбольных баталий, с вводом в строй арены на Крестовском острове и переездом туда «Зенита», оказался на вторых ролях. Теперь здесь тихо, не шумят болельщики, а лишь плещутся рыбы. В пруду справа от стадиона, в бывшем открытом бассейне теперь водятся форели и карпы и щуки.

- Рыба здесь для красоты, а не для того, чтобы ее ловили. Мы никого сюда не пускаем с удочками, - рассказал газете «Петербургский дневник» глава дирекции по управлению спортивными сооружениями «Петровского» Игорь Васильев.

Мальков в водоем, который когда-то был плавательным и прыжковым бассейном, запустил один из директоров стадиона. Рыбы освоились. выросли и теперь задорно плещут хвостами. В планах руководства «Петровского» очистить воду, чтобы карпами и форелью могли любоваться все петербуржцы.

ИСТОЧНИК KP.RU