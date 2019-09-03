Основатель «Зеоры» бросил жену в России и открыл новое дело в Финляндии
Один из супругов-основателей скандального центра личностного роста «Зеора», сбежавший из под домашнего ареста во время следствия, дал весточку о себе из соседней Финляндии. Бросив жену в Петербурге, Виктор Маркелов получил статус беженца в Евросоюзе и живет припеваючи. Его жена, получив условный срок, осталась в городе на Неве.
- Бежавший в марте 2018 года в Германию из-под домашнего ареста основатель тренингового центра «Зеора» Виктор Маркелов перебрался жить в Финляндию. Об этом он рассказал корреспонденту «Мойки 78».
Здесь мужчина решил открыть новое дело, правда с тренингами оно никак не связано. В Суоми Маркелов занялся разработкой мобильных приложений для детей. Сервис должен помогать в игровой форме постигать арифметику.
Нахождение в розыске создателю «Зеоры» не мешает, а статус беженца помогает свободно жить в любой стране ЕС.
Напомним, что Ольгу и Виктора Маркеловых обвиняли в гибели их клиентки. После курса тренингов личностного роста покончила с собой 30-летняя петербурженка, мать маленького ребенка. В ходе следствия Виктор сбежал за границу, а его жене Оксане суд дал 1 год условно.
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В своем иске он указывает, что «Зеора» нарушила статью ФЗ-7 «О некоммерческих организациях» (подробности)
Задержаны коучи, после тренинга у которых петербурженка покончила с собой
Деятельность этой организации сейчас запрещена в США и нескольких странах Европы из-за массовых самоубийств слушателей и обращений в психиатрические клиники (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU