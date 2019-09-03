2019-09-03T19:13:12+03:00
Общество

На платной трассе «Москва – Санкт-Петербург» установят 6-метрового солдата

Мемориал создадут в память сражавшихся в Великую Отечественную войну
Петр КИБЕР
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На трассе Москва-Петербург установят памятник солдатам войны. Фото: "Автодор"На трассе Москва-Петербург установят памятник солдатам войны. Фото: "Автодор"
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Мемориал воинам-защитникам Родины появится на 561 километре новой скоростной платной трассы «Москва-Петербург». Памятник в виде фигуры 6-метрового солдата откроют на площадке для отдыха в Новгородской области.

- Дорожные строители, прокладывая новые магистрали, не забывают и об истории. Когда мы готовились к открытию 7-го участка дороги М-11, возникла идея установить памятник защитникам Родины к юбилею Победы - к 9 мая 2020 года, - заявил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко, чьи слова приводит пресс-служба компании.

Памятник представляет собой воина в развевающейся плащ-палатке. По замыслу авторов, это сын матери-Родины, ушедший защищать свою страну. Он не агрессивен, а просто встал на пути захватчиков.

Место установки монумента также выбрано не случайно. Именно здесь в 1942 году шли ожесточенные бои, в которых погибли бойцы 2-й ударной Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Памятник должен увековечить их подвиг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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