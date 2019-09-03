2019-09-03T19:52:36+03:00
Происшествия

Пожар в дельфинарии в Петербурге ликвидирован, пострадавших нет

В здании горела обрешетка вентиляции
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Во время пожара в дельфинарии в Петербурге никто не пострадал, возгорание ликвидировано.Во время пожара в дельфинарии в Петербурге никто не пострадал, возгорание ликвидировано.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Вечером 3 сентября в Санкт-Петербурге срочно эвакуировали дельфинарий и бассейн, которые находятся на Константиновском проспекте 19. Около 18.00 поступило сообщение по пожаре в здании. Очевидцы ЧП сообщили о возгорании и дыме под крышей. Оказалось, что горит дощатая обрешетка вентиляционного канала. На ликвидацию возгорания пожарным понадобилось менее часа. По официальным данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в 18.30 пожар в дельфинарии ликвидирован.

- К ликвидации пожара привлекались совместными силами РСЧС и МЧС 18 единиц техники и больше 70 человек, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

Свидетели происшествия заметили на месте эвакуации группу детей, однако все из них были в порядке. Позже спасатели добавили, что пострадавших среди всех эвакуированных нет. Рядом со зданием дыма уже не видно, остается лишь неприятный запах.

Пожар в дельфинарии в Петербурге. Видео: "ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, какое место занял Санкт-Петербург в рейтинге самых популярных городов России
За два дня в Санкт-Петербурге нашли четыре снаряда времен ВОв
Парень и девушка насмерть разбились на мотоцикле под Всеволожском
На платной трассе «Москва – Санкт-Петербург» установят 6-метрового солдата
Основатель «Зеоры» бросил жену в России и открыл новое дело в Финляндии
В розыск объявлен водитель «Ягуара», который насмерть сбил пешехода на Воздухоплавательной улице
«Рай» рыболова: у стадиона «Петровский» живут огромные форели и карпы
Три тысячи многолетников высажены на бульваре в Петергофе
Почти 15 тысяч человек покусали клещи в Петербурге в 2019 году
Десяток одноруких бандитов и две дамы: В кафе под Петербургом нашли подпольное казино
У метро «Парнас» образовалась пробка из-за массового ДТП
Вантовый мост на КАД на два месяца отправят на ремонт
Весь в порошке: На Приморском шоссе «китаец» протаранил заправку
Ленинградка по рождению: Умерла актриса Зинаида Славина
Колодец раздора: В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве мужчины в садоводстве Ленобласти
«Зая, я столько по пьяни натворил»: В суд передано дело о жестоком убийстве брата и сестры в Купчино
В Выборге женщина задушила мать своего возлюбленного занавеской
Избитый в Ломоносове мексиканец с трудом смог описать нападавших
Из машины петербуржца украли ценный рюкзак, полный техники Apple
Петербуржцы ищут раненную собаку в лесу Ленобласти
«Был слышен только крик бабушки»: В Красном селе автобус протащил по земле застрявшую в дверях пенсионерку
Сыр с плесенью: Петербургском порту нашли 24 тонны несвежего пармезана
Пятеро детей пропали в первый учебный день в Петербурге