Пожар в дельфинарии в Петербурге ликвидирован, пострадавших нет

СЕГОДНЯ 19:50 2019-09-03T19:52:36+03:00

Во время пожара в дельфинарии в Петербурге никто не пострадал, возгорание ликвидировано. Фото: СОЦСЕТИ

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Вечером 3 сентября в Санкт-Петербурге срочно эвакуировали дельфинарий и бассейн, которые находятся на Константиновском проспекте 19. Около 18.00 поступило сообщение по пожаре в здании. Очевидцы ЧП сообщили о возгорании и дыме под крышей. Оказалось, что горит дощатая обрешетка вентиляционного канала. На ликвидацию возгорания пожарным понадобилось менее часа. По официальным данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в 18.30 пожар в дельфинарии ликвидирован.

- К ликвидации пожара привлекались совместными силами РСЧС и МЧС 18 единиц техники и больше 70 человек, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

Свидетели происшествия заметили на месте эвакуации группу детей, однако все из них были в порядке. Позже спасатели добавили, что пострадавших среди всех эвакуированных нет. Рядом со зданием дыма уже не видно, остается лишь неприятный запах.

Пожар в дельфинарии в Петербурге. Видео: "ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

ИСТОЧНИК KP.RU