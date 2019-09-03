Парень и девушка насмерть разбились на мотоцикле под Всеволожском

СЕГОДНЯ 20:01 2019-09-03T20:01:43+03:00

Под Всеволожском разбился мотоциклист и его пассажирка. Фото: ВК "Дорожный инспектор"

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Две молодых жизни оборвались 3 сентября из-за ДТП, произошедшем утром на 33 километре трассы «СПб-Свердлово-Всеволожск» . Около 7:00 мотоцикл под управлением 31-летнего мужчины влетел во встречную иномарку.

- Водитель 1988 года рождения, управляя мотоциклом Yamaha с отсутствующими регистрационными знаками, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Ford Focus под управлением 64-летнего мужчины, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

От удара мотоциклист, который ехал с 24-летней пассажиркой перелетел через капот машины и упал в кювет. Прибывшие на место врачи скорой помощи лишь констатировали гибель байкера. Его подругу экстренно доставили в больницу, но полученные травмы оказались не совместимы с жизнью и через некоторое время девушка скончалась.

В обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU