2019-09-03T20:01:43+03:00
Происшествия

Парень и девушка насмерть разбились на мотоцикле под Всеволожском

Утром 3 сентября они влетели во встречный «Форд»
Петр КИБЕР
Поделиться:
Под Всеволожском разбился мотоциклист и его пассажирка. Фото: ВК "Дорожный инспектор"Под Всеволожском разбился мотоциклист и его пассажирка. Фото: ВК "Дорожный инспектор"
Изменить размер текста:

Две молодых жизни оборвались 3 сентября из-за ДТП, произошедшем утром на 33 километре трассы «СПб-Свердлово-Всеволожск» . Около 7:00 мотоцикл под управлением 31-летнего мужчины влетел во встречную иномарку.

- Водитель 1988 года рождения, управляя мотоциклом Yamaha с отсутствующими регистрационными знаками, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Ford Focus под управлением 64-летнего мужчины, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

От удара мотоциклист, который ехал с 24-летней пассажиркой перелетел через капот машины и упал в кювет. Прибывшие на место врачи скорой помощи лишь констатировали гибель байкера. Его подругу экстренно доставили в больницу, но полученные травмы оказались не совместимы с жизнью и через некоторое время девушка скончалась.

В обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, какое место занял Санкт-Петербург в рейтинге самых популярных городов России
За два дня в Санкт-Петербурге нашли четыре снаряда времен ВОв
Пожар в дельфинарии в Петербурге ликвидирован, пострадавших нет
На платной трассе «Москва – Санкт-Петербург» установят 6-метрового солдата
Основатель «Зеоры» бросил жену в России и открыл новое дело в Финляндии
В розыск объявлен водитель «Ягуара», который насмерть сбил пешехода на Воздухоплавательной улице
«Рай» рыболова: у стадиона «Петровский» живут огромные форели и карпы
Три тысячи многолетников высажены на бульваре в Петергофе
Почти 15 тысяч человек покусали клещи в Петербурге в 2019 году
Десяток одноруких бандитов и две дамы: В кафе под Петербургом нашли подпольное казино
У метро «Парнас» образовалась пробка из-за массового ДТП
Вантовый мост на КАД на два месяца отправят на ремонт
Весь в порошке: На Приморском шоссе «китаец» протаранил заправку
Ленинградка по рождению: Умерла актриса Зинаида Славина
Колодец раздора: В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве мужчины в садоводстве Ленобласти
«Зая, я столько по пьяни натворил»: В суд передано дело о жестоком убийстве брата и сестры в Купчино
В Выборге женщина задушила мать своего возлюбленного занавеской
Избитый в Ломоносове мексиканец с трудом смог описать нападавших
Из машины петербуржца украли ценный рюкзак, полный техники Apple
Петербуржцы ищут раненную собаку в лесу Ленобласти
«Был слышен только крик бабушки»: В Красном селе автобус протащил по земле застрявшую в дверях пенсионерку
Сыр с плесенью: Петербургском порту нашли 24 тонны несвежего пармезана
Пятеро детей пропали в первый учебный день в Петербурге