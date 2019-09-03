2019-09-03T20:36:06+03:00
Происшествия

За два дня в Санкт-Петербурге нашли четыре снаряда времен ВОв

Бойцы ОМОН Росгвардии обезопасили сразу три района Северной столицы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Четыре снаряда было обнаружено в Петербурге с начала сентября.Четыре снаряда было обнаружено в Петербурге с начала сентября.Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области
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Со 2 по 3 сентября жители Санкт-Петербурга не раз сообщили спасателям МЧС об обнаруженных боезапасах времен Великой Отечественной войны. Три из них нашли в лесополосе и около больницы в Колпинском и Красносельском районах соответственно. А четвертый, мину, и вовсе чуть не задели строители при земельных работах в поселке Белоостров.

- Три артиллерийских снаряда и одну мину времен ВОв оперативно вывезли с мест обнаружения с помощью сил Западного военного округа и бойцов ОМОН Росгвардии, - пояснили «КП-Петербург» в Главное управление МЧС России по региону.

Добавим, что в случае обнаружения подобных боезапасов необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101". Также в МЧС Петербурга круглосуточно действует телефон горячей линии: 8(812) 299-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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