Стало известно, какое место занял Санкт-Петербург в рейтинге самых популярных городов России
Ассоциации туроператоров России опубликовала рейтинг самых гостеприимных и популярных городов России. Обошлось без сюрпризов. В числе лидеров по-прежнему две столицы - Москва и Санкт-Петербург, далее подтягивается Казань.
- Данные последних лет остались неизменны, - приводит цитату руководителя комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Ильи Уманского ФАН. - Петербург традиционно востребован для экскурсионно-деловых поездок. Но если говорить о курортном туризме, то здесь город уступает южным регионам.
Так, в числе "горячих" направлений оказались: Краснодарский край, Крым и Минеральные Воды.
- Летний сезон еще не закончился и его официальные итоги пока что не подведены, - добавляет Уманский. - Но уже сейчас точно могу сказать, что сезон 2019 года успешный и в целом все российские курорты посетило больше людей, чем в 2018-м.
ИСТОЧНИК KP.RU