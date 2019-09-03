2019-09-03T21:04:55+03:00
Туризм

Стало известно, какое место занял Санкт-Петербург в рейтинге самых популярных городов России

В голосовании участвовали исключительно туристы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Санкт-Петербург стал вторым в рейтинге самых популярных городов России в сезоне 2019 года.Санкт-Петербург стал вторым в рейтинге самых популярных городов России в сезоне 2019 года.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Ассоциации туроператоров России опубликовала рейтинг самых гостеприимных и популярных городов России. Обошлось без сюрпризов. В числе лидеров по-прежнему две столицы - Москва и Санкт-Петербург, далее подтягивается Казань.

- Данные последних лет остались неизменны, - приводит цитату руководителя комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Ильи Уманского ФАН. - Петербург традиционно востребован для экскурсионно-деловых поездок. Но если говорить о курортном туризме, то здесь город уступает южным регионам.

Так, в числе "горячих" направлений оказались: Краснодарский край, Крым и Минеральные Воды.

- Летний сезон еще не закончился и его официальные итоги пока что не подведены, - добавляет Уманский. - Но уже сейчас точно могу сказать, что сезон 2019 года успешный и в целом все российские курорты посетило больше людей, чем в 2018-м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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